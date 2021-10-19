В Тбилиси призвали европейских защитников Саакашвили уважать законы Грузии

Секретарь правящей «Грузинской мечты» по связям с общественностью, депутат Шалва Папуашвили подверг резкой критике европейских политиков, которые подписали письмо в защиту экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили. арестованного 1 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Для нас безразлично, кто подписывает это письмо. Все подписанты проявили неуважение к жертвам преступлений Саакашвили и к верховенству закона», – сообщил он.

Более 70 европейских политиков, в основном польских и литовских депутатов, потребовали от властей Грузии освободить осужденного на три и шесть лет лишения свободы Саакашвили и заново провести судебный процесс.

Как отметил Шалва Папуашвили, «такое письмо подсказано личной дружбой, симпатией или лоббизмом».

В качестве примера он назвал одного из подписантов – евродепутата из Франции Рафаэля Глюксманна, который «годами был советником Саакашвили и получал деньги из государственного бюджета нашей страны».

Ранее первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский призвал европейских парламентариев, защищающих арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, «не нарушать европейских стандартов». Георгий Вольский заявил, что «противопоставление политических решений судебным вердиктам не является европейским стандартом». «Если эти парламентарии сомневаются в судебных решениях, пусть обращаются в ЕСПЧ, а также пусть не верят пропаганде грузинской оппозиции о том, что ЕСПЧ «куплен», – сказал он.

Вердикты грузинского суда против бывшего президента соответствуют мнению ЕСПЧ.

В свою очередь, первый зампред парламентского комитета по европейской интеграции Леван Карумидзе заявил, что те европарламентарии, которые подпишут обращение с призывом освободить Саакашвили, «потом не должны называть себя друзьями Грузии».

«Мы верим, что в основе европейской цивилизации лежит верховенство закона», – отметил Леван Карумидзе, подчеркнувший, что ЕС должен быть заинтересован в сильной Грузии.