Цена газа в Европе поднялась выше 1120 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE снова поднялась выше 1120 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1127,3 долларов за тыс. кубометров, или 93,5 евро за МВт ч, передает ТАСС.

В начале торгов вторника цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе ненадолго опускалась ниже 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.

При этом накануне цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE росла до 1281,9 доллара за тысячу кубометров на фоне новостей об отказе Газпрома бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в ноябре.