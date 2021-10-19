 

Цена газа в Европе поднялась выше 1120 долларов за 1 тыс. кубометров

19.10.2021, 12:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЦена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE снова поднялась выше 1120 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1127,3 долларов за тыс. кубометров, или 93,5 евро за МВт ч, передает ТАСС.

В начале торгов вторника цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе  ненадолго опускалась ниже 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.

При этом накануне цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE росла до 1281,9 доллара за тысячу кубометров на фоне новостей об отказе Газпрома бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в ноябре.



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