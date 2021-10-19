Дефицит чипов приведет к снижению производства и продаж планшетов

Рынок планшетов вошел в период стагнации, считают аналитики компании Digitimes Research. Из-за глобального дефицита полупроводников, особенно чипов, по итогам нынешнего года, производство и продажи этого вида устройств упадут на 7%, считают специалисты.

Первопричиной стагнации является кризис, спровоцированный многочисленными карантинами из-за пандемии. Он так просто не отступит. Поэтому пользователям стоит ожидать, что на полках магазинов будут стоять преимущественно те модели, которые выгоднее всего изготовлять и продавать.

На фоне провала нынешнего года в 2022-м возможен небольшой рост на 1,3%. Затем аналитики ожидают, что два года подряд производство будет сокращаться примерно на 2,5%. И только в 2025 году можно ожидать рост на 4%, который в 2026-м снова должен смениться падением.