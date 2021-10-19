 

Дефицит чипов приведет к снижению производства и продаж планшетов

19.10.2021, 12:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рынок планшетов вошел в период стагнации, считают аналитики компании Digitimes Research. Из-за глобального дефицита полупроводников, особенно чипов, по итогам нынешнего года, производство и продажи этого вида устройств упадут на 7%, считают специалисты.

Первопричиной стагнации является кризис, спровоцированный многочисленными карантинами из-за пандемии. Он так просто не отступит. Поэтому пользователям стоит ожидать, что на полках магазинов будут стоять преимущественно те модели, которые выгоднее всего изготовлять и продавать.

На фоне провала нынешнего года в 2022-м возможен небольшой рост на 1,3%. Затем аналитики ожидают, что два года подряд производство будет сокращаться примерно на 2,5%. И только в 2025 году можно ожидать рост на 4%, который в 2026-м снова должен смениться падением.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.04 / Боевики “ДНР” показали видео с женщиной, которую задержали в 2019 году

21.07 / 15 украинцев предъявили на границе Молдовы поддельные ПЦР-тесты. Их разоблачили, но все равно пустили в страну

30.12 / В Украине за сутки подтвердили почти 8 тыс. новых случаев коронавируса

26.12 / В Ненецком округе произошла утечка на месторождении нефти

17.08 / Коронавирусом в мире заразилось более 21,5 млн человек

12.03 / Crush – Maruv выпустила эротический клип с имитацией полового акта

03.06 / В NASA сообщили об очередном переносе запуска космического телескопа James Webb

30.07 / Полноценное движение поездов после ДТП в Полтавской области возобновят 31 июля

14.07 / США осудили насилие на армяно-азербайджанской границе

02.04 / Путин решил обсудить с главой РФПИ распространение российских вакцин за рубежом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика