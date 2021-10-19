Мнение: Об агрессивной мелочности социалистов

Давайте возьмём все акции крупных компаний и поделим между россиянами. Я буду считать грубо, аптекарская точность нам сейчас ни к чему. Общая стоимость акций на Московской бирже — 68 трлн рублей. Примерно треть принадлежит государству, остаётся 45 трлн. Делим на население России и получается примерно по 300 тысяч рублей каждому.

Это мы сейчас поделили тот самый крупный бизнес, по которому так плачут социалисты — Газпром, Сбербанк, Северсталь, вот это всё. Разные ларьки-мастерские в сделку не вошли, так как их социалисты обещают не трогать, «при Сталине артели были». Торговые центры и рестораны тоже в сделку не вошли — их построили уже после развала СССР. Вошёл только бизнес, владельцы которого выжигают населению глаза своими десятиэтажными яхтами и английскими футбольными клубами. Также в сделку вошёл, например, Яндекс, но это уж ладно, это мы социалистам тоже отдадим.

Теперь о том, что такое 300 тысяч рублей. Если предположить, что доходность рынка акций составляет 8% в год, — очищенных от инфляции, разумеется, — это примерно 2 тысячи рублей в месяц. Вот эту-то сумму, две тысячи рублей, и вожделеют блогеры, желающие идти с горящими факелами на телефон и телеграф.

Некоторые скажут — вы, голубчик, зажрались в ваших столицах, на две тысячи рублей о-го-го сколько можно купить. Соглашусь. Лучшую тушёнку, которую я когда-либо пробовал, делают белорусы, Оршанский мясоконсервный комбинат. У них там несколько видов тушёнки, дешёвые сорта в отзывах ругают, но я покупаю самую лучшую, высший сорт, по 440 рублей за банку в 525 грамм. К этой тушёнке я беру Шебекинские витые рожки, в стандартных сейчас пакетах в 450 грамм. Это ещё 60 рублей.

Макароны я отвариваю в кастрюле положенные 8 минут — добавляю в воду немного подсолнечного масла, чтобы не слипались во время варки, а соли не добавляю, так как тушёнка и так солёная. Тушёнку я вываливаю в мисочку вместе с жиром и грею в микроволновке, чтобы она тоже была горячей. Потом заливаю тушёнку в готовые макароны и перемешиваю. Расплавленный жир играет роль соуса, причём соуса преотличного. Получается пища богов — что-то на уровне хорошего ресторана. Итого за 500 рублей у меня выходит 5 больших тарелок макарон с мясом.

В реальной жизни, понятно, особой экономии нет — хотя бы потому, что к этой тушёнке я заказал себе на Ганзе консервный нож с титановой рукояткой, и стоил он отнюдь не три копейки. Да и ем я тушёнку нечасто, только под настроение. Однако выше мы говорили про дополнительные две тысячи в месяц. Это 20 тарелок макарон с мясом — хорошая добавка в семейный бюджет.

Давайте на минуту примем точку зрения социалиста. Допустим, вот эти две тысячи рублей — архиважная сумма, вполне достаточное основание, чтобы учредить комбеды и погрузить страну в пелену зверских грабежей. Но вот мы с вами недавно считали рост зарплат в России за 10 лет. Мы выяснили, что в 2008 году можно было купить на среднюю зарплату 736 литров бензина, а в 2018 — уже 1061 литр. Мы считали тогда в бензине, так как это товар стабильный, инфляция в нём уже учтена:

https://olegmakarenko.ru/1497699.html

Итак, средняя зарплата за те 10 лет стала больше на 325 литров бензина, то есть примерно на 15 тысяч рублей в текущих ценах. Пенсии также выросли, причём, кажется, даже сильнее, чем зарплаты. Так как работает только половина россиян, полагаю, мы не ошибёмся, если предположим, что доход среднего россиянина, включая младенцев и глубоких стариков, вырос за те 10 лет на 6-9 тысяч рублей.

И вот теперь, когда мы всё это подсчитали, социалисты встают перед нехитрым выбором из двух вариантов.

1. Если они заявляют, что 2 тысячи рублей в месяц — это очень много, и ради призрачного шанса прикарманить этот выигрыш стоит уничтожать государство, тогда 6 тысяч в месяц — сумма вовсе космическая. Социалисты тогда обязаны каждый месяц выходить на улицы с большими плакатами «Мы любим Путина» — как в эпоху культа личности, только на этот раз не по приказу сверху, но сугубо из внутреннего чувства благодарности.

2. Если они заявляют, что прибавка в 6 тысяч рублей — несущественный пустяк, пусть тогда забудут слово «национализация» и признают, что никакие пертурбации девяностых, никакие ваучеры, никакие залоговые аукционы никак не повлияли на их текущий уровень благосостояния.

Впрочем, полагаю, что из этих двух вариантов социалисты выберут третий, применить диалектику. Они заявят нам, что оба варианта верны — что 6 тысяч в месяц несущественный пустяк, а 2 тысячи рублей в месяц — огромная, критически важная сумма.