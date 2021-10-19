 

Специалисты не советуют покупать прямые огурцы из-за наличия гормонов

19.10.2021, 11:56, Разное
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В Китае не рекомендуют приобретать прямые огурцы. Эксперты полагают, что 80% из них напитаны гормонами, которые используются для подкормки.
Обозреватели Sina сообщили, что ценность огурцов понижается, если в период выращивания производители пользовались химическими удобрениями и гормонами. При этом в овощах синтезируются вредные компоненты, и при частом их употреблении они вредят организму. Во время покупки огурцов можно увидеть, что некоторые сорта прямые и изогнутые. Овощеводы считают, что прямые огурцы брать не стоит, так как естественно растущие плоды не бывают идеально прямыми, всегда должна быть кривизна. Если овощ прямой, то, скорее всего, он искусственно обработан в процессе роста.

Также не стоит брать огурцы слишком однородного цвета. При естественно выросшем овоще его оттенок будет неоднородным, так как в разное время дня степень освещенности неравномерная. При добавлении в огурцы гормонов, цвет плода будет ярким.

Если во время покупки видно большую разницу в толщине на его концах, то, вероятно, гормоны распределились неравномерно. Свежие огурцы будут иметь маленькие желтые цветочки, но если при касании они легко отпадают, то овощ уже залежался на прилавке.

Источник: inosmi.ru



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