Boston Globe – для США сегодня есть проблемы поважнее соперничества с Россией и Китаем

В условиях современного, радикальным образом изменившегося мира главные угрозы для безопасности США исходят вовсе не от РФ или Китая, считает старший научный сотрудник Уотсоновского института международных исследований при Университете Брауна Стивен Кинзер. Как он пишет в статье для The Boston Globe, изменение климата, пандемии и разрушение собственного общества представляют собой более серьёзные проблемы, нежели любое иностранное государство, поэтому Америке необходимо пересмотреть своё видение геополитических вопросов, а не цепляться за парадигму соперничества крупных держав, характерную для минувших столетий.



Reuters

На протяжении большей части истории было довольно просто найти реальных или потенциальных врагов — для этого нужна была лишь карта, на которой можно было найти страны, которые могли вам угрожать, или на набирающие мощь державы, которым хотелось завладеть тем, что у вас есть. При этом задача была довольно проста: требовалось лишь ослабить эти страны и нарастить собственные силы. В результате поражение одной страны становилось победой другой.

Но сегодня, как считает старший научный сотрудник Уотсоновского института международных исследований при Университете Брауна Стивен Кинзер, в условиях современного, радикальным образом изменившегося мира главные угрозы для безопасности США исходят уже не от других государств. Изменение климата, пандемии и разрушение нашего собственного общества представляют собой более серьёзные угрозы для Соединенных Штатов, нежели любое иностранное государство, однако Америка всё равно пытается цепляться за парадигму соперничества крупных держав, характерную для минувших столетий.

Как продолжает эксперт в статье для The Boston Globe, Джо Байден и его окружение настаивают, что главные опасности, с которыми сталкиваются США, носят именно военный характер, и исходят они от Пекина и Москвы, однако постковидный мир требует радикального пересмотра такого видения угроз для безопасности Соединённых Штатов.

Кинзер считает: кто будет возглавлять мир через одно поколение, Америка или Китай, зависит от того, какое из этих двух обществ сумеет обеспечить своим гражданам более благополучную жизнь. Остановить и даже ощутимо притормозить подъём Китая невозможно, однако США вполне по силам самосовершенствоваться. И хотя это будет очень трудно, это вполне возможно, но для этого необходимо, чтобы всё общество сосредоточилось на решении самых разных проблем и вопросов, от качества образования и неравенства доходов до исследований в области высоких технологий.

«Острота транснациональных вызовов, таких как изменение климата, пандемии, распространение ядерного оружия и терроризм, требует нового уровня сотрудничества. Для Соединённых Штатов это значит, что нам необходимо свернуть наши кампании против Китая и РФ и попытаться придерживаться более миролюбивого подхода», — считает эксперт.

По его мнению, тесное сотрудничество с Россией и Китаем потребует компромиссов, которые некоторые американцы сочтут чрезвычайно неприятными, — от вопросов Крыма до Тайваня. Однако боль, которую приносит необходимость делать подобный выбор, меркнет на фоне тех угроз, которые нависают над будущим всего человечества. США и РФ являются одними из главных «загрязнителей» в мире, и на их долю приходится более 90% мировых запасов ядерного оружия, но вместо того, чтобы объединиться ради совместной борьбы с глобальными катастрофами, эти три страны тратят огромные средства на укрепление своих армий и флотов. А между тем планета продолжает нагреваться.

«Сохранение дружественного правительства на Украине и отправка авианосцев через Тайваньский пролив не поможет улучшить качество жизни американцев или обеспечить нам место в мире. Этого мы можем добиться двумя способами: построив более успешное общество у себя в стране и объединившись с другими странами в борьбе с истинными угрозами безопасности нашего века. Соперничество крупных держав отвлекает нас от этих угроз. Даже пандемия, очевидно, не смогла поколебать нашего устаревшего убеждения, что главная угроза для безопасности Америки исходит от заморских агрессоров. Мир сильно изменился. Между тем наши убеждения во многом остались прежними», — заключает автор материала.