 

Россия принудительно возобновит членство соседних стран в ОВД

19.10.2021, 11:51, Разное
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о намерении России восстановить членство соседних стран в Организации Варшавского договора (ОВД). В случае отказа Польша, Болгария, Чехия и другие государства будут принуждены к исполнению договора силой.

Условия Варшавского договора позволяют неограниченное размещение военных баз на территории стран-участниц, а также отказ от их взаимодействия с НАТО. На фоне критически низкого уровня отношений с Североатлантическим альянсом, восстановление ОВД представляется единственно возможной мерой обеспечения стабильности. Решение МИД приветствовали члены Генштаба России и министр обороны Сергей Шойгу.

“Мы устали напоминать нашим партнёрам из Восточной Европы о необходимости соблюдать условия Варшавского договора. Теперь мы приступим к принудительному исполнению его условий. В ближайшее время наши послы передадут текст ультиматума правительствам будущих членов ОВД, у них будет 10 дней, чтобы добровольно восстановить свой статус, выгнать со своей территории агентов НАТО и впустить союзные войска”, – заявил Лавров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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