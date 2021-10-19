Почему растёт нос? – Личное мнение

Американский банкир-миллионер Джон Пирпонт Морган был удивительным внешне уродом. У него был огромный, совершенно безобразный нос!

Впрочем, банкир не всегда был таким.

В молодости это был красивый юноша, с прекрасным, как видите, носом. Просто с годами этот нос вырос.



Фото: Соцсети

Почему и у кого растёт нос?

У Моргана было хроническое заболевание кожи носа — ринофима.

При ринофиме кожа носа грубеет и увеличивается в размерах. Нос становится большим, часто — огромным, и теряет форму.

А теперь — внимание!

Ринофима — это третья стадия розацеи.

Да, тех самых безобидных, на первый взгляд, сосудиков, которые так легко замазать тональным кремом.



Фото: istockphoto.com

Болезнь начинается с небольшого покраснения — там сосудик вылез, здесь — звёздочка. Закончиться всё может очень плохо. Примерно по такой схеме:



Фото: alamy.com

Умереть вы, конечно, от розацеи — не умрёте, но отсутствие лечение может привести к бесповоротному обезображиванию лица и к тому самому пурпурному носу-набалдашнику.



Фото: Википедия

Розацею и другие сосудистые патологии кожи отлично лечат в клинике эстетической медицины MEDICRIS.

Все ваши сосудистые звёздочки, сеточки вам там аккуратно, безболезненно и эффективно удалят лазером исключительно врачи-дерматологи.

Иногда требуется несколько процедур с интервалом раз в месяц, но часто достаточно и одной.

Также в клинике давно и очень успешно проводится удаление бородавок и папиллом электрокоагулятором. Здесь достаточно одной процедуры.

Если у вас на лице или на теле имеется жирная родинка, удалите.



Фото: istockphoto.com

Чего вы ждёте? Не в 14 же веке живёте. Зачем вам на коже коричневые вздутия? Это же очень некрасиво, я считаю.

Хочу особо рассказать о глазах — точнее, о папилломах на веке. Выглядит это ужасно, неимоверно старит — эдакая баба Яга в бородавках.

Многие совершенно справедливо боятся удалять их — всё-таки рядом глаз. И действительно, не стоит это делать в подвальной косметологии. А вот настоящим врачам из Медикрис можно смело доверить подобную процедуру.

К счастью, и цены на это очень гуманные: стоимость удаления обычной папилломы — 500 рублей, а на подвижном веке всего 1000. Стоимость удаления гемангиомы лазером — 700 рублей. На количество свыше 10 новообразований действует скидка 10%.

Что отличает нормальную клинику, которой можно довериться? Есть важный момент: любое удаление должно проводиться у врача-дерматолога только после дерматоскопии! Сначала смотрят и понимают, что у вас, и только потом удаляют!

Medicris удаляет родинки с гистологическим исследованием материала — так пациент не должен переживать о природе невуса, он в безопасности.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

А теперь ответьте как на духу: обращаете внимание на такие детали на лице, как сосудики? Таскаете на теле коричневые бугры родинок? Если да, то почему?

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