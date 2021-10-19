Почему растёт нос? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Американский банкир-миллионер Джон Пирпонт Морган был удивительным внешне уродом. У него был огромный, совершенно безобразный нос!
Впрочем, банкир не всегда был таким.
В молодости это был красивый юноша, с прекрасным, как видите, носом. Просто с годами этот нос вырос.
Фото: Соцсети
Почему и у кого растёт нос?
У Моргана было хроническое заболевание кожи носа — ринофима.
При ринофиме кожа носа грубеет и увеличивается в размерах. Нос становится большим, часто — огромным, и теряет форму.
А теперь — внимание!
Ринофима — это третья стадия розацеи.
Да, тех самых безобидных, на первый взгляд, сосудиков, которые так легко замазать тональным кремом.
Фото: istockphoto.com
Болезнь начинается с небольшого покраснения — там сосудик вылез, здесь — звёздочка. Закончиться всё может очень плохо. Примерно по такой схеме:
Фото: alamy.com
Умереть вы, конечно, от розацеи — не умрёте, но отсутствие лечение может привести к бесповоротному обезображиванию лица и к тому самому пурпурному носу-набалдашнику.
Фото: Википедия
Розацею и другие сосудистые патологии кожи отлично лечат в клинике эстетической медицины MEDICRIS.
Все ваши сосудистые звёздочки, сеточки вам там аккуратно, безболезненно и эффективно удалят лазером исключительно врачи-дерматологи.
Иногда требуется несколько процедур с интервалом раз в месяц, но часто достаточно и одной.
Также в клинике давно и очень успешно проводится удаление бородавок и папиллом электрокоагулятором. Здесь достаточно одной процедуры.
Если у вас на лице или на теле имеется жирная родинка, удалите.
Фото: istockphoto.com
Чего вы ждёте? Не в 14 же веке живёте. Зачем вам на коже коричневые вздутия? Это же очень некрасиво, я считаю.
Хочу особо рассказать о глазах — точнее, о папилломах на веке. Выглядит это ужасно, неимоверно старит — эдакая баба Яга в бородавках.
Многие совершенно справедливо боятся удалять их — всё-таки рядом глаз. И действительно, не стоит это делать в подвальной косметологии. А вот настоящим врачам из Медикрис можно смело доверить подобную процедуру.
К счастью, и цены на это очень гуманные: стоимость удаления обычной папилломы — 500 рублей, а на подвижном веке всего 1000. Стоимость удаления гемангиомы лазером — 700 рублей. На количество свыше 10 новообразований действует скидка 10%.
Что отличает нормальную клинику, которой можно довериться? Есть важный момент: любое удаление должно проводиться у врача-дерматолога только после дерматоскопии! Сначала смотрят и понимают, что у вас, и только потом удаляют!
Medicris удаляет родинки с гистологическим исследованием материала — так пациент не должен переживать о природе невуса, он в безопасности.
В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!
А теперь ответьте как на духу: обращаете внимание на такие детали на лице, как сосудики? Таскаете на теле коричневые бугры родинок? Если да, то почему?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет