 

Корниенко стал первым вице-спикером Верховной Рады

19.10.2021, 11:46, Новости дня
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На должность первого вице-спикера Рады претендовали два кандидата – Корниенко и нардеп от “Европейской солидарности” София Федина. Кого из них выдвинуть, депутаты решали рейтинговым голосованием. Кандидатуру Корниенко поддержали 248 депутатов, Федины – 73.

Председатель парламента вынес кандидатуру Корниенко на голосование. Решение назначить его на должность первого вице-спикера поддержали 256 народных депутатов, против выступили четыре, воздержались 80. 

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

22 голоса “за” дала “Слуга народа”, 13 – группа “За майбутнє”, 17 – “Довіра”, четыре – внефракционные депутаты. 

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

После этого Корниенко занял место в президиуме Верховной Рады. 

Выступая перед голосованием, Корниенко в числе своих основных приоритетов в работе на этой должности назвал пересмотр принципа взаимодействия с органами местного самоуправления, чтобы они работали напрямую с комитетами, и “голос самоуправления громко звучал в Верховной Раде”.

Он также подчеркнул необходимость реформирования Верховной Рады Украины, которая “откладывалась годами до лучших времен, пока не настали худшие”. “Настало время нам, коллеги, реформировать самих себя”, – заявил нардеп.

В частности, по словам Корниенко, необходимо модернизировать регламент Рады, созданный в 2010 году, и внутренние процедуры, многие из которых действуют еще с 90-х годов, а также парламентские СМИ. 

В числе вещей, которыми он обещал заняться – повышение качества законопроектов, которые предлагаются к рассмотрению, преодоление “парламентского спама”, “наконец, урегулирование наших наболевших вопросов с парламентской этикой и депутатским поведением”. “Я не сторонник введения парламентских приставов, но иногда с дисциплиной нам надо что-то делать”, – отметил Корниенко. 

Он также предложил проводить раз в месяц “оппозиционный день” в Верховной Раде, чтобы оппозиционные фракции могли согласовывать между собой, какие законопроекты предлагать к рассмотрению в зале, а монобольшинство им оппонировать. 

ВИДЕОВидео: Інформаційне управління Верховної Ради України / YouTube

По словам Федины, парламент должен стать “активным защитником Украины на международной арене, особенно в контексте доверия наших партнеров к нам”. Она назвала “дикой” ситуацию с попыткой “прикрыть слив спецоперации по задержанию вагнеровцев”, а также “замалчивание “Офшор 95″, который убивает имидж Украины и подрывает доверие инвесторов”.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/183630913920150/

Контекст:

7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Депутаты 8 октября выбрали нового главу парламента – им стал тогдашний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

8 октября Верховная Рада не избрала нового первого вице-спикера вместо Стефанчука. Он рассказал, что с этого вопроса начнется заседание парламента 19 октября.

7 октября фракция “Слуга народа” на своем заседании поддержала кандидатуру первого замглавы фракции Корниенко на пост первого вице-спикера Рады.

Должность первого замглавы фракции “Слуга народа” теперь может занять нардеп от этой политсилы Андрей Мотовиловец, сообщал глава фракции Давид Арахамия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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