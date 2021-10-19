“У звездочки день рождения”. Никитюк показала секси-фото с клубникой во рту

“А у звездочки сегодня день рождения. Я бы хотела, чтобы сегодня все пожелания которые вы мне напишите и скажете, сбылись!” – написала она.

Телеведущая позировала в секси-образе: шелковой пижаме с короткими шортами. Она дополнила образ воздушными шарами и тортом с клубникой. На последнем фото Никитюк запечатлена с этой ягодой во рту.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

19 октября Никитюк исполняется 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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