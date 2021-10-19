 

“У звездочки день рождения”. Никитюк показала секси-фото с клубникой во рту

19.10.2021, 11:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“А у звездочки сегодня день рождения. Я бы хотела, чтобы сегодня все пожелания которые вы мне напишите и скажете, сбылись!” – написала она.

Телеведущая позировала в секси-образе: шелковой пижаме с короткими шортами. Она дополнила образ воздушными шарами и тортом с клубникой. На последнем фото Никитюк запечатлена с этой ягодой во рту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

19 октября Никитюк исполняется 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Патриарх Кирилл предложил ограничить доступ туристам на Соловки

25.11 / Заседание ТКГ. Украина настаивает на необходимости проведения саммита “Нормандской четверки” до конца года

20.11 / Санду: У рядовых молдаван разное мнение о Крыме. В Молдове мало украинских СМИ, зато широко представлены российские

04.07 / Под Саратовом трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо из пистолета

07.10 / Калифорнийские домовладельцы получили машины, производящие воду из воздуха

18.01 / Терапевт порекомендовала постельный режим метеозависимым людям из-за резкого потепления

05.05 / В “красной” зоне карантина могут остаться три области – Шмыгаль

03.09 / Эксперты объяснили, почему взрыв ракеты Alpha можно расценивать как успех

04.08 / Давиденко: Первый перелет за многие месяцы. Полный самолет бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица

28.07 / Трамп заявил, что не контактировал с советником, который заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика