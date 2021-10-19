Мнение: Талибан начал принудительно лечить наркоманов

Талибан решил делом доказать, что намерен бороться с наркотиками в Афганистане.

В рамках объявленной в Кабуле кампании, шатающихся по городу наркоманов принудительно хватают и отвозят в специальные больницы, где их стригут, моют и обеспечивают курс 45-дневной детоксикации. На принудительное лечение уже отправлено несколько сотен кабульских наркоманов. Талибы заявляют, что эти люди жертвы старого режима, но если их вылечить и ресоциализировать, то они могут быть достойными гражданами Афганистана. Лечат наркоманов государственные врачи, которым талибы начали платить зарплату (в свете происходившей смены власти многие врачи не получали зарплату с июля по сентябрь). Западные правозащитники уже заявляют, что Талибан устроил на территории бывшей американской базы концлагерь для наркоманов.

Все это конечно красиво (с точки зрения демонстрации приверженности обещаниям бороться с наркотиками), спору нет, но проблема конечно не в этих несчастных наркошах. Они следствие и симптом огромной индустрии по производству сырья и его переработки в героин. Для понимания, в Кабуле при население в 4,5 млн. человек по разнцы оценкам от 80 до 160 тыс. героиновых и метамфетаминовых наркоманов. Сотрудник британской НКО работающей в Кабуле заявил, что помимо отлова наркоманов, отряды боевиков Талибана сжигают в столице точки торговли героином и другими наркотиками (при старом правительстве они существовали фактически открыто, а местная полиция их крышевала), но метадоновая программа существовавшая еще при старом правительстве продолжает работать, так как врачи убедили талибов ее не отменять.

Реальными результатами для Афганистана в первую очередь могут считаться площадь маковых посевов, годовые объемы производства героина и количество лабораторий по его производству. Без сокращения этих параметров, лечение столичных наркоманов будет не более чем борьбой с ветряными мельницами. Через несколько месяцев посмотрим, насколько сильно талибы готовы уйти от декларативных заявлений и локальных кампаний к системному сокращению объемов производства сырья и конечной наркотической продукции.

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