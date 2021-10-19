 

Мнение: Азиатчина наползает?

19.10.2021, 11:32, Разное
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Казань – европейский город. Но и в Казани порой происходит откровенная азиатчина.

18 октября в кризисный шелтер «Мамин дом» в Казани нагрянули силовики и забрали двух совершеннолетних девушек, покинувших Дагестан в надежде на помощь.

«В четыре часа ночи к нам приехали девочки из Дагестана. Они были вынуждены бежать из своего родного города. У них было намерение начать новую жизнь. Мы заключили с ними договоры, мы проговорили, какую помощь им будем оказывать, какие дальнейшие шаги будем предпринимать», — рассказала основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова.

«Мы знаем отца одной из девочек, он исламский проповедник. Девочки просили помощи, они вышли замуж по принуждению», — добавила Байназарова.

В общем, похоже, девушек увезут в Дагестан, и вернут ненавистынм мужьям…

Может, я все-таки ошибаюсь, что Казань – европейский город? Может, Казань – это все-таки Азия? И совсем скоро девушки в Казани будут выходить на улицу только так, как на верхней фотографии? И никак иначе…. Или мои опасения напрасны?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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