 

“Всем мешает”: Бывшая прислуга сорвала маску с Пугачевой

19.10.2021, 11:30, Разное
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Не так давно о Примадонне появились резонансные слухи, которые распространила экс-солистка группы “Мираж” Наталия Гулькина. Поговаривали, что Алла Пугачева решает судьбу российских артистов и с легкостью рушит карьеру неугодных ей знаменитостей.

Далеко не все медийные персоны поддержали громкие сплетни, многие выступили в защиту певицы. Наконец, в скандал влезла и бывшая домработница Примадонны Людмила Дороднова. Женщина объяснила, каким человеком Алла Пугачева является в реальности.

“Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал”, — поделилась мыслями горничная. Прислуга много лет прожила с артисткой под одной крышей и убедилась в ее исключительности. По словам домработницы, Алла Пугачева — уникальная личность, которую никто и никогда не сможет заменить.

Женщина отметила, что в современных реалиях люди стали злыми, поэтому возникло много клеветнической лжи, которая ударила по имиджу Примадонны. Эстрадная дива, по ее словам, нажила врагов лишь потому, что ее успех манит, а повторить ни у кого не получается.

“Алла наоборот всем всегда помогала”, — сообщила о наблюдениях Людмила Дороднова. Как уточнила домработница, знаменитая дива никогда не мстит злопыхателям, что заслуживает уважения. Сейчас Алла Пугачева довольствуется семейной жизнью с Максимом Галкиным и детьми, о которой всегда мечтала.



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