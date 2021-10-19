Катка со счастливым концом

Почему Кремль поздравляет дотеров из Team Spirit.

Российская киберспортивная команда Team Spirit, в составе которой выступают два украинских игрока, сенсационно победила на The International 10, юбилейном чемпионате по DOTA 2, проходившем в Бухаресте. В финале Team Spirit встретилась с китайским коллективом PSG.LGD. Сумма призовых для победителей составила 18,2 млн долларов, а средний возраст участников команды не превышает 20 лет. Неожиданно киберспортсменов официально поздравил даже президент РФ Владимир Путин. Почему успех Team Spirit — экстраординарное событие, которое заметили даже люди, предельно далекие от видеоигр?

Игроки Team Spirit. Фото из соцсетей

ОТ РЕДАКЦИИ

Team Spirit состоит из двух украинских и трех Российских киберспортсменов, то есть перед нами редчайший для 2021 года пример дружеского взаимодействия двух народов. Киберспорт в СНГ не поссорился так, как это сделали «взрослые люди в реальном мире», и продолжает развиваться. Natus Vincere (NaVi) — лучшая команда в мире, но по другой дисциплине (CS:GO) — тоже состоит пополам из украинских и российских игроков.

За 10 лет существования The International на нем впервые победила команда из России. Киберспортсмены добились того, что не может сделать, например, наш футбол. А вот простые парни из регионов с мышкой и клавиатурой — могут.

Team Spirit собралась спонтанно. Они не тренировались месяцами, как лучшие команды мира в этой дисциплине, у них были тренер и психолог, но не было десятка менеджеров и специального оборудования. Они просто вышли на «поле» и играли.

В этой связи мы хотим спросить: может быть, нам надо сосредоточиться именно на развитии киберспорта, если уж в «аналоговом мире» сделать этого не получается?

Пустая арена Национального стадиона в Бухаресте, дешевые аудиоэффекты аплодисментов, имитирующие зрительское присутствие, аналитики и комментаторы в медицинских масках и никаких рукопожатий.

Последнее, что поначалу напоминал юбилейный The International, — это обещанный фанатам «праздник Доты». Но если у кого-то оставались сомнения, что киберспорт живет и процветает «не благодаря, а вопреки» любым обстоятельствам, то лучшего доказательства, чем финальные дни десятого TI не найти.

Перед началом турнира путь Team Spirit к победе не мог предсказать никто. Буквально не оказалось ни одного — среди млн игроков, сделавших предсказания на ход турнира, — сумевшего предвосхитить успех российской команды. История Team Spirit — это история Золушки, подарившая фанатам дисциплины долгожданное «чудо» и напомнившая о чем-то куда более важном, чем сама игра, а именно о том, зачем она и чьими усилиями она по-настоящему развивается.

СПРАВКА

Dota 2 — видеоигра в жанре multiplayer online battle arena (MOBA), выпущенная компанией Valve в 2013 году и долгое время остававшаяся одним из самых популярных проектов в индустрии по числу активных игроков. В ходе игры команды из пяти человек выбирают героев с различными способностями, принадлежащих к нескольким основным тактическим классам, и пытаются уничтожить «крепость» противника и защитить собственную «крепость». Dota 2 — признанная киберспортивная дисциплина, в которой игроки состязаются в тактике, командных действиях и скорости реакции, причем во время важных игр за трансляцией могут наблюдать миллионы людей. Популярность Dota 2 обеспечивает высокие призовые фонды на турнирах для профессиональных игроков, главным из которых является The International, организованный компанией-разработчиком игры. За Team Spirit выступают Александр (TORONTOTOKYO) Хертек, Магомед (Collapse) Халилов и Ярослав (Miposhka) Найденов, представляющие Россию, а также украинцы Илья (Yatoro) Мулярчук и Мирослав (Mira) Колпаков. Команду тренирует Айрат (Silent) Газиев.

Можно говорить о том, что Team Spirit привнесла в современную Доту с тактической точки зрения, однако геймерский новояз с легкостью отпугнет неискушенного читателя. Куда важнее, что победа Team Spirit вновь утверждает несколько основных трендов, наметившихся за историю проведения TI. В первую очередь, конечно, культурную и языковую гомогенность команды-победителя. Абсолютно все составы, завоевавшие главный титул в киберспортивном мире, были либо полностью моноэтничны, либо построены вокруг общей метаэтнической культуры (скажем, знаменитая OG — вокруг скандинавов). Киберспортивные «легионеры» редко приживаются в иностранных командах и чаще всего, несмотря на высокий игровой навык, не демонстрируют значимых результатов. Так, русский игрок Роман (Ramzes666) Кушнарев, несколько лет назад вошедший в список «30 до 30» Forbes, после неудачного сезона в американской организации Evil Geniuses так и не смог вернуться в форму и был вынужден завершить игровую карьеру. За счет общности языка и культурного кода игроки способны эффективно коммуницировать и быстро принимать принципиальные решения в динамичной игровой среде, достигая тем самым лучших результатов.

Другой тренд, утвержденный победой Team Spirit, — это выраженный приоритет коллективного над индивидуальным. Игроки российской команды далеко не лучшие исполнители с точки зрения «техники», однако

их подход к игре, выстроенный на взаимном доверии и горизонтальных отношениях, компенсирует частные игровые огрехи.

Фильмы серии True Sight, выпускаемые компанией Valve по завершении крупнейших турниров, из раза в раз демонстрируют, что в современной Доте побеждают те команды, которые относятся к своей задаче как к игре, а не пытаются превратить игроков в высокопроизводительных роботов.

Эта разница в принципах построения командного взаимодействия хорошо прослеживается на примере китайских коллективов, менеджеры которых запрещают игрокам пользоваться социальными сетями и строго следят за соблюдением тренировочного расписания. Кроме того, китайские игроки свободно перекупаются клубами на основе игровых достижений, что приводит к установлению в коллективах «рабочих», а не «дружеских» отношений. Team Spirit же собиралась по совершенно иному принципу: игроков отбирали, ориентируясь не только на их навыки, но и на человеческие качества.

К российскому коллективу трудно не испытывать симпатию. Перед важнейшим матчем против двукратных победителей TI, Илья (Yatoro) Мулярчук побрился налысо. В послематчевом интервью он объяснил метаморфозу самым простым, но оттого и самым понятным, способом: «Я посвятил их <волосы>] богу Доты, чтобы выиграть сегодня четыре карты». Если в ближайшую неделю вам повезет приметить в московском общественном транспорте молодых людей со свежеобритыми черепами — вы будете знать, что речь идет не о скинхедах, но о дотерах.

Успеху Team Spirtit разнокалиберные медиа посвятят еще не один панегирик. Что неизбежно выпадет из медийного фокуса, так это влияние победы команды на киберспортивное сообщество, и роль киберспортивного сообщества в этой победе. И зря, ведь даже шокирующий «непосвященных» людей призовой фонд TI — прямая заслуга обыкновенных игроков и зрителей. Прямой вклад Valve в призовой фонд турнира не превышает 2 миллиона долларов, остальная сумма собирается в виде процента от специальных внутриигровых покупок.

Уже после первых матчей российской команды в нижней сетке турнира фанаты окрестили коллектив «новыми Wings/OG» — андердог-триумфаторами нескольких предшествующих TI. Но, честно говоря, сравнение весьма натянуто. Куда больше наши соотечественники походили на ныне забытую китайскую команду CDEC, неожиданно дошедшую до финала пятого TI: точно такое же отсутствие результатов на крупных турнирах и точно такой же взявшийся из ниоткуда запал, не успевший кончиться вплоть до последней карты гранд-финала. И, конечно, точно такая же красивая история «темной лошадки», уже породившая форумные кривотолки о разыгранном «сценарии».

Впрочем, «эффект аутсайдеров» в случае с Team Spirit по большей части был создан искусственно. Из-за пандемии отборочный цикл TI, обыкновенно позволяющий измерить силы регионов, состоял всего лишь из двух турниров. Таким образом,

Team Spirit считалась «аутсайдером» не из-за низкого уровня игры, но из-за дефицита информации, связанного, в первую очередь, с вынужденной изоляцией регионов и длительным отсутствием серьезных межрегиональных матчей.

Первые крупные победы российской команды смогли стать обещанием чуда, которого хватило, чтобы разжечь зрительские сердца и превратить, казалось бы, самый скучный и безжизненный TI в истории — в лучший киберспортивный турнир уходящего года. Стоит лишь взглянуть на импровизированные площадки для просмотра игровых трансляций, чтобы понять: это был праздник, сделанный игроками для игроков, невзирая на все коронавирусные ограничения.

Триумф российской команды, как и весь юбилейный TI, вновь напомнил болельщикам о самом важном: киберспорт — объединяет даже в самые тяжелые времена. И именно поэтому он пришел в человеческую культуру всерьез и надолго.

Лаша Чаргазия,

стажер-исследователь Международного центра антропологии НИУ ВШЭ

*Катка — на геймерском сленге матч в компьютерной игре, отдельная партия, в которой есть победитель и проигравший.

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