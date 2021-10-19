 

Шеф Пентагона собрался поддержать Киев в укреплении способности «сдерживать агрессию» России

19.10.2021, 11:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.

«Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России», – передает РИА Новости слова главы американского минобороны.

Ранее в Пентагоне сообщали о планах Остина посетить Украину и Румынию «до приезда на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе». Встреча министров обороны входящих в НАТО стран состоится в Брюсселе 21–22 октября.

В воскресенье в Пентагоне заявили, что Остин «и в Грузии, и на Украине подчеркнет, что дверь НАТО открыта, и призовет эти страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли получить право на членство в оборонном альянсе».

В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что РФ не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.



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