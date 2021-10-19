Мэр Киева Кличко захотел возродить «отобранные режимом Януковича» райсоветы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что хочет вернуть районные советы в украинскую столицу, которые «забрал режим экс-президента Украины Виктора Януковича» в 2010 году.

«Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве и уже на одной из ближайших сессий Киевсовет его рассмотрит. Прошу все фракции и каждого депутата Киевсовета проявить мудрость и мужество при решении этого вопроса. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году», – написал он на своей странице в Facebook.

Кличко сообщил, что политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, поэтому возвращение райсоветов – это усиление децентрализации и европейский путь развития столицы.

По его мнению, депутаты райсоветов будут на постоянной связи с киевлянами и смогут более оперативно реагировать на их проблемы.

В 2010 году Киевский городской совет принял решение о ликвидации районных советов с 31 октября 2010 года. Киев делится на десять районов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.