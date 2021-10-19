 

Мэр Киева Кличко захотел возродить «отобранные режимом Януковича» райсоветы

19.10.2021, 11:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМэр Киева Виталий Кличко сообщил, что хочет вернуть районные советы в украинскую столицу, которые «забрал режим экс-президента Украины Виктора Януковича» в 2010 году.

«Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве и уже на одной из ближайших сессий Киевсовет его рассмотрит. Прошу все фракции и каждого депутата Киевсовета проявить мудрость и мужество при решении этого вопроса. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году», – написал он на своей странице в Facebook.

Кличко сообщил, что политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, поэтому возвращение райсоветов – это усиление децентрализации и европейский путь развития столицы.

По его мнению, депутаты райсоветов будут на постоянной связи с киевлянами и смогут более оперативно реагировать на их проблемы.

В 2010 году Киевский городской совет принял решение о ликвидации районных советов с 31 октября 2010 года. Киев делится на десять районов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Вашингтон подумывает залатать дыры в киберобороне с помощью частных компаний

12.02 / Эксперт: Анкара решила никого не наказывать за расстрел российского офицера

26.10 / Вдова Баталова отреагировала на задержание актрисы Дрожжиной и ее мужа

13.07 / Instagram запустил новую функцию проверки безопасности аккаунтов

05.07 / “Вы все равно лучшие!” Монатик поблагодарил сборную Украину по футболу за игру на Евро 2020

11.08 / Европа призвала власти Белоруссии к диалогу с оппозицией

08.08 / Жители Сахалина начали спасать выброшенного на отмель кита

09.07 / США отправят 500 тыс. доз вакцин от коронавируса Johnson & Johnson в Молдову

21.07 / Грызлов: Киев активизирует вооруженные акции против гражданского населения в Донбассе

15.10 / В самой большой шиитской мечети в Кандагаре произошел теракт. СМИ сообщают о десятках убитых и раненых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика