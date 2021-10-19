 

Пациент ударил ножом врача в больнице в Петербурге

19.10.2021, 11:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПенсионер подозревается в покушении на убийство врача в Петербурге, который госпитализирован с ножевым ранением в грудь, информирует пресс-служба СК.

«В Санкт-Петербурге местный житель подозревается в покушении на убийство медицинского работника», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительным данным следствия, в ночь на 19 октября в хирургическом отделении одной из больниц в Выборгском районе 72-летний пациент ударил ножом в грудь врача. Мужчина направлен в отделение реанимации.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее убийство 16-летним подростком 19-летнего юноши у магазина на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге попало в обзор камеры видеонаблюдения.



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