Мнение: Китайцы сняли кино за 200 лямов – и уже “отбили” их – без всяких полетов в космос!





Речь о недавно вышедшей "Битве за Чосинское водохранилище" – об участии китайских "добровольцев" в Корейской войне, фильм стоил 200 млн. долл. и уже собрал в прокате (по ссылке – описание фильма и самой битвы) https://nosikot.ru/kitajcy-snjali-kino-za-200-ljamov-i-uzhe-otbili-ego-bez-vsjakih-poletov-v-kosmos/

P.P.S. Да, а на своей космической станции китайский экипаж (старт и стыковка 15 октября) занимаетсянаучными исследованиями, продолжая традиции Большой России/СССР



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