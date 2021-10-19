 

Мнение: Китайцы сняли кино за 200 лямов – и уже “отбили” их – без всяких полетов в космос!

19.10.2021, 11:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Речь о недавно вышедшей "Битве за Чосинское водохранилище" – об участии китайских "добровольцев" в Корейской войне, фильм стоил 200 млн. долл. и уже собрал в прокате (по ссылке – описание фильма и самой битвы) https://nosikot.ru/kitajcy-snjali-kino-za-200-ljamov-i-uzhe-otbili-ego-bez-vsjakih-poletov-v-kosmos/

P.P.S. Да, а на своей космической станции китайский экипаж (старт и стыковка 15 октября) занимаетсянаучными исследованиями, продолжая традиции Большой России/СССР

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Обучение нового потока программы “Женщина-лидер” начнется в феврале

24.04 / Что будет с курсом рубля в мае

20.05 / Принц Уильям привился от коронавируса

19.08 / Минздрав объяснил, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус COVID-19

13.07 / Модель Эшли Грэм ждет второго ребенка

15.03 / Стало известно имя самой красивой российской военнослужащей

05.08 / Стала известна реакция Ефремова на предложение выпить

21.08 / Актриса Мария Голубкина удивила подписчиков результатом омоложения

05.09 / Ученые смогли уничтожить раковые клетки частицами меди

18.10 / Бузова в очередной раз спровоцировала слухи о расствании с Манукяном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика