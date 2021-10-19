Украина успешно завершила четвертую операцию по эвакуации из Сирии – Минобороны

“Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии. В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях – Аль Холл и Родж, на территории северо-восточной Сирии (“Сирийского Курдистана”) находятся граждане Украины (женщины и дети). С конца 2020 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с МИД начали проводить специальные операции эвакуации граждан Украины из Сирии”, – написала она.

По словам Маляр, сегодня была проведена четвертая такая операция, также планируется пятая.

“После этого все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии (“Сирийский Курдистан”). Сейчас там остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине”, – сообщила замминистра.

Сколько граждан эвакуировали сегодня, Маляр не уточнила.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2000598920099140

Контекст:

На севере Сирии сегодня есть два лагеря беженцев – “Родж” и “Аль-Хол”, там находится почти 43 тыс. иностранных граждан, задержанных региональными властями за связи с “Исламским государством”, сообщали в Human Rights Watch. По информации активистов на 15 апреля, там находилось порядка 40 украинских женщин и детей. Глава Меджлиса крымскотатарского народ Рефат Чубаров в августе 2020-го заявлял, что в “Аль-Холе” тогда было 100 украинских женщин и детей.

Украинок и их детей в сирийских лагерях удерживают в подвалах, отбирают еду, сообщали их родственники. В Офисе президента информировали, что украинцев, находящихся в лагере “Аль-Хол”, проверяют на возможные связи с террористической организацией “Исламское государство”.

Вопросом их возвращения занимается специальная межведомственная группа, в состав которой входят представители МИД, СБУ, Службы внешней разведки и ГУР МО.

В лагере от обезвоживания и истощения умирают дети, сообщали в ЮНИСЕФ. По данным фонда, 6–10 августа 2020 года в “Аль-Холе” умерло восемь детей в возрасте до пяти лет, четверо из них – от недоедания и истощения, остальные – от обезвоживания, гипогликемии и других состояний, которые легко поддаются лечению.

С начала 2021 года до конца марта в лагере убили 40 взрослых и двух детей, информировал ЮНИСЕФ. По данным организации, там находится порядка 40 тыс. детей.

16 июня семья украинцев – мать и ее семеро детей – вернулись в Украину из лагеря для беженцев в Сирии. Они находились в лагере “Родж” как минимум с 2019 года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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