Коктебельские коньяки помогли получить звезды “Мишлен”

Вопреки расхожему мнению, упоминание в знаменитой библии чревоугодников могут получить не только супердорогие рестораны с музейными интерьерами. Напротив, создатели гида подчеркивают, что стены и мебель не имеют для них никакого значения, а за доступность, то есть оптимальное соотношение качества и цены даже дается специальная награда Биб Гурман. Ее в Москве удостоились целых 15 ресторанов, в которых, по мнению независимых и анонимных дегустаторов можно бесподобно отужинать не более чем за 2 тысячи рублей.

Само упоминание в именитом справочнике становится вехой в жизни любого гастрономического заведения вне зависимости от его ценового уровня, или кухни. Что уж говорить, когда ресторан удостаивается одной, двух, или даже трёх звёзд. По критериям Мишлен, одну звезду присуждают за искусство приготовления отдельных блюд, две дают ресторанам, из-за кухни которых путешественникам рекомендуется изменить маршрут, а три — если ради обеда в этом месте стоит специально посетить страну.

По словам международного директора Гидов “Мишлен” Гвендаля Пуленнека, — “инспекторы особенно отметили высокое качество местных продуктов и напитков. Россия представлена прекрасным разнообразием природы: от морских побережий до диких лесов, от ароматных трав до первоклассных морепродуктов…” Не последнюю роль в оценке играет и гармоничное сочетание блюд и качественного алкоголя, традиционно сопровождающего высокую кухню. Так, звезды Мишлен был удостоен ресторан White Rabbit, в который помимо фокуса на местных продуктах с начала года предлагает в винной карте коктебельские коньяки, десятилетиями выдерживающиеся в дубовых бочках на склонах вулкана Кара-Даг.

Вряд ли случайно, что коньяк из Коктебеля можно обнаружить и у других обладателей первых российских звезд Мишлен. Так ресторан Savva, шеф-повар которого Андрей Шмаков был отмечен одной звездой за “утонченную русскую кухню и умение сочетать классику и современность”, может побаловать настоящих ценителей 15– и 25-летним коктебельским. А в Twins Garden, получившем сразу две звезды, можно встретить жемчужину коллекции 30-летний коньяк из Коктебеля, считающийся по принятой классификации «очень старым».

Можно считать, что Россия триумфально ворвалась на мировой кулинарный олимп, и искусство российских рестораторов с запозданием было оценено по достоинству. По правилом, принятым в “Мишлен”, каждый год эксперты “открывают” лишь по одному новому городу в стране, так что уже очень скоро можно ожидать новых номинаций. А вот произойдут они в Петербурге, Краснодаре, или Казани, пока остаётся загадкой, ведь основной принцип ресторанных инспекторов Мишлен — абсолютная анонимность и неподкупность.