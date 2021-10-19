 

На поддержку семей с детьми дополнительно выделили 28,3 млрд рублей

19.10.2021, 10:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, а также документ о выделении 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей, сообщили в кабмине.

«На поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, будет дополнительно выделено 28,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей», – передает РИА Новости сообщение кабмина.

Подчеркивается, что из бюджета в 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 276 млрд рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд правительства.

«Также подписано распоряжение о выделении 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей. Они также имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года», – добавляется в сообщении.

Как отметили в кабмине, в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 59 млрд рублей. В настоящее время такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тыс. детей в таких семьях.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме, заявил, что за последние годы система поддержки семей с детьми стала более эффективной, власти продолжат совершенствовать ее и дальше.



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