Пашинян заявил о ключевом месте РФ в экономике Армении

Россия не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе, но и занимает ключевое место в экономике Армении, сообщил в приветственном слове по случаю открытия пленарного заседания VIII Армяно-российского межрегионального форума премьер-министр Никол Пашинян, которое зачитал вице-премьер Мгер Григорян.

«Российская Федерация не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в нашем регионе, но и занимает ключевое место в экономике нашей страны. РФ – основный торговый партнер Армении. В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в два миллиарда долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота», – передает ТАСС тексст послания Пашиняна.

По его словам, дальнейшее сближение и взаимная интеграция экономик Армении и России, которая должна основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала, является приоритетом для Еревана.

«В контексте вышеизложенного мы считаем важным дальнейшее сближение и взаимную интеграцию наших экономик, которая должна основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Евразийский экономический союз, в свою очередь, служит этой стратегической цели, и мы заинтересованы в укреплении этой структуры и совершенствовании ее институтов. Очевидна также необходимость диверсификации наших экономических связей», – отмечается в послании.

«Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны. Среди последних инвестиций необходимо выделить реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины «Спутник лайт», что особенно важно для нашей страны в борьбе с эпидемией», – отмечается в послании главы армянского кабмина.

Напомним, 13 октября Пашинян заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве была «весьма продуктивной».