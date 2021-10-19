Ученые: Иммунитет к COVID-19 у переболевших может сохраняться пожизненно

Американские исследователи провели исследование, целью которого было изучение вероятной продолжительности эффективности антител к COVID-19 у людей, переболевших данным заболеванием. По словам исследователей, иммунитет к коронавирусной инфекции у упомянутой категории населения вполне способен сохраняться пожизненно.

Отправной точкой научной работы послужило уже сформировавшееся убеждение мировой медицины в том, что по истечении нескольких месяцев после COVID-19 объем антител проявляет тенденцию к снижению, а через пару лет их количество сводится на нет. Со своей стороны, американские ученые, представляющие Университет Рокфеллера (Нью-Йорк) и Университет Вашингтона (Сент-Луис), провели независимые исследования, которые в итоге привели к одному выводу – иммунитет к коронавирусу у переболевших ковидом может сохраняться намного дольше и даже пожизненно. В частности, по выкладкам специалистов из Сент-Луиса, привлекших к эксперименту 77 пациентов, у тех, кто перенес заболевание в легкой форме, на протяжении четырех месяцев после выздоровления уровень антител крови снижался достаточно быстро, однако затем данный процесс замедлялся и очень существенно.

Также медики сообщили, что у пациентов сохранялись Т-клетки, способные запомнить возбудителя и производить поддерживающие иммунитет антитела. По словам профессора иммунологии Али Эллебеди, даже по прошествии 11 месяцев минимальный показатель уровня антител наблюдался у 15 из 19 переболевших. Примечательно, что Т-клетки костного мозга у упомянутых участников исследования находился в спящем состоянии, однако при новом столкновении с возбудителем они активизировались и начинали интенсивно воссоздавать антитела.

Впрочем, коллеги американских медиков напомнили, что, в основном, иммунитет к коронавирусу получают пациенты, переболевшие в легкой форме либо бессимптомно, а вот при тяжелой форме заболевания реакция на инфекцию грозит быть гипертрофированной из-за цитокинового шторма, мешающего формированию долгосрочной защиты. Так или иначе, исследователи отмечают, что результаты вышеупомянутых исследований являются лишь теоретическими предположениями, требующими подтверждения с более пространной выборкой участников. Они также напомнили, что наилучшую защиту обеспечивает вакцинация, а также комбинация антител, полученных естественным образом и в результате прививания. Результаты научной работы были опубликованы в Nature.

Источник: live24.ru