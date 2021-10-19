Иммунолог рассказал о полезном веществе, необходимом при COVID-19

Владимир Болибок, иммунолог, пояснил о полезном веществе, способствующем понижению свертываемости крови при коронавирусе. Бороться с опасной болезнью помогают омега-3 жирные кислоты.

Специалист заявил, что в организме человека всегда уравновешиваются провоспалительные и противовоспалительные вещества. Организм сам понимает, когда надо приглушить воспаление. Омега-3 способно подавлять воспалительный процесс, активизируя «тушение» очагов.

Напомним, что не так давно иммунолог напомнил о новых симптомах COVID-19. Он утверждает, что теперь болезнь схожа с энтеровирусной и ротавирусной инфекциями. Заболевание сопровождается головной болью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Источник: lenta.ru