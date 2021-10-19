 

Скандал с внебрачным сыном, экстренное похудение и подтяжка: что случилось с актером Александром Семчевым

19.10.2021, 9:42, Разное
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52-летний актер Александр Семчев стал узнаваем и любим зрителями как благодаря ярким персонажам, которых он сыграл в известных фильмах, так и благодаря своей внешности. Однако за последние несколько лет артист кардинально изменил представление о себе: сбросил 100 кг, влип в скандал и засветился на экране с откровениями.

Александр познакомился со сценой в средней школе. Тогда актер стал играть в спектаклях и устроился на работу в драмтеатре родного города – Вышнего Волочка. А после последнего звонка продолжал учебу в театральном училище имени Щукина, однако делал это спустя рукава. После нескольких семестров, посвященных ночным гулянкам и прогулам, Семчева отчислили. С новыми силами он восстановился уже через год и успешно закончил учебу. А в кино впервые снялся только в 30 лет – с первой же ролью в картине “Небо в алмазах” он получил свое амплуа комедианта.

Первый наследник актера Павел родился вне брака. Тогда у молодого Александра закрутился роман с Татьяной Можиновой в родном городе и родился сын, однако до свадьбы дело так и не дошло. Семчев, хотя и платил алименты как положено, не изъявил желания тесно знакомиться с наследником. Отец и сын встретились только в 2018 году в эфире “Пусть говорят” – Павел принял и простил родителя, а в позапрошлом году сделал его дедом, родив дочку.

Актер был женат дважды. В первый раз – на учительнице Юлии Пановой, которая родила ему сына Кирилла. Во второй – на художнице по костюмам Людмиле Вороновой. От нее у Александра появился младший наследник Федор, появление на свет которого наконец смогло пробудить в артисте отцовские чувства. Несмотря на то, что супруги развелись, Семчев продолжает видеться с младшим сыном.

За последние несколько лет жизнь звезды сильно изменилась. Из-за сахарного диабета второго типа Александр был вынужден избавиться от лишнего веса. Но самостоятельное похудение едва не стоило ему жизни – снижение веса спровоцировало мощные скачки сахара. С помощью белковой диеты Семчеву удалось сбросить 100 килограмм. Из-за резкого похудения у звезды появилась необходимость в подтяжке – к такой процедуре для лица актер уже прибегнул.

Благодаря новому внешнему виду артист стал получать приглашения в новые интересные проекты и разноплановые роли. Однако несколько лет назад актеру, по его словам, пришлось нарочно устроить скандал в программе “На самом деле” ради денег. Там Александр на всю страну заявил, что встречается с возлюбленной сына, но позже назвал это обычной постановкой.



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