 

Политолог Кортунов сравнил обстановку в мире с преддверием Первой мировой войны

19.10.2021, 9:42, Разное
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Как неоднократно отмечали самые разные эксперты, последние годы были ознаменованы непрекращающимся охлаждением отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. Закрытие российского представительства при НАТО можно считать самой нижней точкой этого двустороннего взаимодействия.

О том, какие угрозы может нести сложившаяся ситуация, рассказал политолог Андрей Кортунов. По его словам, отсутствие оперативных контактов между военными с двух сторон повышает риск негативных последствий при любом кризисе.

При этом угрозы прямого военного конфликта между Россией и НАТО уже давно не было, что может создать иллюзию спокойствия. Дескать, если конфликта не произошло за последние семь лет осложнений, то и сейчас, при отсутствии каких либо серьезных поводов, его тоже не будет.

“Многие так думали прямо накануне Первой мировой войны”, – предупредил Андрей Кортунов.

Напомним, очередное обострение отношений между Россией и НАТО началось 6 октября, когда руководство Североатлантического альянса приняло решение о высылке восьми российских представителей. В качестве причины такого недружественного шага военный блок назвал “агрессивную политику России”, не потрудившись предоставить никаких подробностей. В ответ Россия приняла решение приостановить работу всего своего представительства. Это произойдет 1 ноября.



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