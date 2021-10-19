Срач и ненависть — бесплатно

В Красноярске ищут выслушивателя мата по специальной линии. Религия и водка, ирония и покорность — так победим.

Человеку надо, чтобы его слушали. Иногда позарез. В Красноярске срочно ищут выслушивателя мата за 40 тыс. рублей в месяц. Вакансия опубликована на «Авито» и в соцсетях. Работа — на телефоне, на открытой в конце сентября стресс-линии «Наори бесплатно!».

Вакансию разместила руководитель тренингового центра Ольга Бондарь Требования к соискателям: психологическое образование, аналитический склад ума, «слушать придется именно мат и даже подыгрывать в беседе, чтобы человек смог выговориться и улучшить настроение».

Динамика рынка труда — точное свидетельство перемен в стране и мире. Где, скажем, те кукушки (уличные диспетчеры), гордость нашего генофонда, что в сорокаградусный мороз с полшестого утра и до вечера показывали пальцами водилам автобусов, на сколько минут они разделены с конкурентами (особое развитие эта профессия получила в таких вытянутых линейно городах, как Красноярск)? Где рэкетиры и челноки? Ушли на пенсию, и смены им нет.

Хаос, на первый взгляд, отступает, жизнь очеловечивается, и сейчас в Красноярске ищут то отпугивателя ворон на гольф-поле (за 50 тыс. запускать воздушных змеев и искать мячи, сворованные птицами), то вот — человека, который будет слушать вопли, рычание, мат. Примеры таких звонков работодателем приведены:

обычно табуированная лексика иссякает через пару минут, потом идут просто жалобы на жизнь, а в конце еще и благодарность за то, что выслушали.

Надо ждать вытирателя слез и соплей. Впрочем, и эти предложения, сформулированные чуть иначе, уже есть. Наряду с этим нельзя не упомянуть также устойчивый рост популярности тиров и всяких забав вроде избиения чучел начальников.

Бондарь рассказывает, что бесплатную линию она открыла для менеджеров по продажам и риелторов.

«Выскажите все, что думаете, даже матом, и вам станет легче. Это быстро, бесплатно, поможет выговориться и продолжить работать или жить. Представьте, что вы звоните боссу, коллеге или клиенту, который вас бесит, — снимите эмоциональное напряжение и ощутите прилив сил! Длительность бесплатного антистресс-сеанса до 10 минут». Если не помогло, можно прийти на личный прием по записи и уже платно. Звонить могут (и звонят), конечно, не только риелторы и продавцы.

Психолог констатирует, что выразить скопившийся негатив негде: на начальника не поорешь, на домашних тоже вроде как неприлично. Все это приводит к психосоматическим заболеваниям, и предложенный ею метод снятия стресса быстро обретает популярность в Красноярске — каждый день поступает до 50 звонков, и сама она уже не успевает выслушивать всех, поэтому объявила кастинг.

Жизнь всегда была причиной неврозов, а уж современная и вовсе несовместима с изначальным человеком, с инстинктами. И что? Менять не жизнь, а свое отношение к ней, иначе психосоматика сожрет. Ирония и покорность. Позвони на бесплатную линию, перебери крупу, пощелкай семечек. А еще есть традиционные технологии социальной анестезии: религия и водка. И — все по барабану. Делай с этими людьми что хочешь.

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Если власти заняты регулированием народа и его настроений, придется диктовать и цены

Красноярские пивовары, например, сварили новый сорт пива и назвали его «Черное небо» — в честь перманентного смога над городом. Отличный продукт — черный, плотный, крепкий. А горожане прямо так и написали в инстаграме губернатору Уссу: «Если у нас нет возможности свободно дышать, нам надо учиться жить с черным небом». И предложили запретить выводить воспитанников детсадов и учащихся школ на воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ, он же режим черного неба или безветрия). Ранее Роспотребнадзор и краевой минздрав по инициативе «Русала» (главного загрязнителя воздуха Красноярска и главного же бенефициара смога) разработали для детсадов особое питание — с целью «повышения адаптационного потенциала к химическому загрязнению для Красноярска». То есть не завод закрывают, а детей приучают дышать его выбросами. Это не капитулянство называется, это — трезвость. Не борьба за чистый воздух, а управление химическими рисками. А она состоит не в минимизации этих рисков, а в адаптации к ним народа. Это тренд, его можно проецировать практически на все стороны сегодняшней российской жизни.

Не проблему решай, а собой займись. Не пенься, не пузырись (в выкипающей кастрюле). Успокойся. Вовне тебе ничего не изменить. Да там и нет ничего. Выпусти пар.

Все вроде верно: если зло берет, то оно как ртуть, в организме копится, надо выплескивать. Но это же — и профилактика борьбы и решения проблем. Профилактика свободы и ответственности. «Кролик был очень воспитанным». Но штука в том, что это — именно про кролика и его жизнь.

Субъективный идеализм родился на Западе, а побеждает у нас, несмотря на долгие годы марксизма-ленинизма и воспитание покорителей и преобразователей природы. Эти поколения уходят. А будущее прекрасно: там, где нет сопротивления, насилие не требуется.

Алексей Тарасов, Обозреватель

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