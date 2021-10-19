В Москве прошел первый снег

В Москве 19 октября пошел первый за осень 2021 года снег, сообщают местные жители.

Осадки заметили в новой Москве, в районе жилого комплекса «Саларьево парк», информирует корреспондент РИА Новости.

В центре погоды «Фобос» предупредили, что вечером 19 октября в столице прогнозируется местами мокрый снег и дождь.

«В Москве сегодня ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня местами с мокрым снегом», – цитирует ведущего сотрудника центра Михаила Леуса ТАСС.

Ожидается от +3 до +5 градусов, в Подмосковье – от +1 до +6 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти, к вечеру достигнет 748 мм ртутного столба.

Ранее о похолодании и снеге россиян предупреждал научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд. Но к концу недели в Европейской части РФ все же потеплеет.