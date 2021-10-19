 

В Москве прошел первый снег

19.10.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Москве 19 октября пошел первый за осень 2021 года снег, сообщают местные жители.

Осадки заметили в новой Москве, в районе жилого комплекса «Саларьево парк», информирует корреспондент РИА Новости.

В центре погоды «Фобос» предупредили, что вечером 19 октября в столице прогнозируется местами мокрый снег и дождь.

«В Москве сегодня ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня местами с мокрым снегом», – цитирует ведущего сотрудника центра Михаила Леуса ТАСС.

Ожидается от +3 до +5 градусов, в Подмосковье – от +1 до +6 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти, к вечеру достигнет 748 мм ртутного столба.

Ранее о похолодании и снеге россиян предупреждал научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд. Но к концу недели в Европейской части РФ все же потеплеет. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Алибасов госпитализирован в Москве

06.09 / Украина обвинила пророссийских сепаратистов в нарушении режима прекращения огня

24.06 / В правительстве ответили на вопрос о восстановлении международного авиасообщения

30.09 / Рубль вырос к доллару и евро

09.10 / WP – обострение напряжённости — трёх сотрудников посольства США в Москве заподозрили в краже

03.08 / Установлены участники драки бывших десантников и бойцов Росгвардии в Москве

05.07 / В Кремле обеспокоились развитием обстановки в Афганистане после вывода военных США

07.08 / Российские наемники выпустили ракету по автокрану, который помогал гражданским в Песках. Среди украинских военных есть погибший и раненый

18.05 / “Евровидение 2021”. На генеральной репетиции перед первым полуфиналом у Украины возникли технические проблемы

07.01 / Посол Британии в Киеве опровергла ослабление санкций против Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика