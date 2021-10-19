В США осудили пуски ракет КНДР

Американские военные осудили ракетные пуски КНДР, но сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников, следует из заявления Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM).

В заявлении указывается, что США «осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от любых дальнейших дестабилизирующих действий», передает РИА «Новости».

Однако «это происшествие не представляет непосредственной угрозы для служащих США, территории страны или наших союзников, мы продолжим следить за ситуацией».

«Приверженность США защите Республике Корея и Японии остается непоколебимой», – подчеркнули американские военные.

Отмечается, что в данный момент ведутся «тесные консультации с Южной Кореей, Японией, а также с другими региональными союзниками и партнерами».

Ранее комитет начальников штабов ВС Республики Корея зафиксировал запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря со стороны КНДР. По версии береговой охраны Японии, КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты.

Токио уже обвинил Пхеньян в нарушении резолюций СБ ООН в связи с запуском КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Позже стало известно, что испытанная во вторник в КНДР баллистическая ракета малого радиуса действия преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты в 60 километров.