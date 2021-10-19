 

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в поезде после отравления таблетками

19.10.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖенщина, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, была найдена в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после отравления неизвестными таблетками. Ее сняли с поезда медработники, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ее сняли с поезда медики, которых вызвала поездная бригада. Она наглоталась таблеток, сейчас она в больнице», – сообщил источник ТАСС. «Сняли с поезда женщину в Карелии, поезд Санкт-Петербург – Мурманск. Он не идет через Вологду. Задержали ее в Беломорске в Карелии. Выясняется, как она попала на этот поезд, и где села на него, с какой целью», – сообщил источник.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой.

Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в убийстве девочки в Вологде.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Помпео заявил, что Госдеп готов приступить к передаче власти команде Байдена

06.09 / Пашаев: Задержание замглавы Меджлиса Джеляла – самый болезненный за семь лет удар по крымским татарам и проукраинским голосам в Крыму

05.04 / “Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину – оператор ГТС

01.09 / Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

15.05 / Задержанный за взятку сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца

16.10 / Появилось видео испытаний Турцией комплексов С-400

09.08 / Исполком УАФ не назначил Реброва тренером сборной. 12 августа состоится очередное заседание комитета

21.10 / В РФ снизилось число семейно-бытовых преступлений

09.07 / Минобороны прокомментировало взлом сайта ВМС Украины

31.12 / Вопрос дня: Когда наступает Новый год по Кремлевским курантам?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика