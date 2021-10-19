Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в поезде после отравления таблетками

Женщина, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, была найдена в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после отравления неизвестными таблетками. Ее сняли с поезда медработники, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ее сняли с поезда медики, которых вызвала поездная бригада. Она наглоталась таблеток, сейчас она в больнице», – сообщил источник ТАСС. «Сняли с поезда женщину в Карелии, поезд Санкт-Петербург – Мурманск. Он не идет через Вологду. Задержали ее в Беломорске в Карелии. Выясняется, как она попала на этот поезд, и где села на него, с какой целью», – сообщил источник.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой.

Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в убийстве девочки в Вологде.