 

Болгария оформила патентное право на болгарку

19.10.2021, 9:31, Разное
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Национальное агентство Болгарии по авторскому и патентному праву зарегистрировало права на международное использование бренда «болгарка», который используется в СНГ в качестве названия угловой шлифовальной машины. После получения патента страна намерена оформить жалобу в ВТО на недобросовестных реализаторов инструмента, незаконно использующих название. Речь идёт преимущественно о России и странах Таможенного союза.

«Ежегодно в России и других постсоветских странах покупают несколько миллионов шлифовальных машин под знаменитым брендом «болгарка». Зная о высоком качестве товаров, производимых в нашей стране, реализаторы зачастую обманывают покупателей, подсовывая им инструменты более низкого качества, да ещё и не производят отчисления Болгарии. От их непорядочных действий страна ежегодно теряет от 5 до 10 млрд долларов. Получение регистрации в международном патентном бюро позволит нам в судебном порядке взыскать средства с недобросовестных спекулянтов и восстановить и справедливость», – заявил директор Национального агентства Болгарии по авторскому и патентному праву Христо Двораков.

С 1 ноября, согласно нормам ВТО, название «болгарка» может применяться исключительно в отношении угловых шлифовальных машин, произведённых в Болгарии. Также страна обратится в Международный суд и затребует компенсацию от государств, ранее незаконное эксплуатировавших имя бренда. По словам болгарской стороны, Россия, как правопреемник СССР, должна оплатить финансовые потери России, начиная с 1971 года, другие государства, входящие в Таможенный союз, будут нести ответственность с 1991 года.

Сейчас на рассмотрении в международном патентном бюро находится заявка Финляндии с требованием зарегистрировать бренд «финка». Так в России и государствах, образовавшихся после распада СССР, называют нож с прямым клинком и скосом обуха. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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