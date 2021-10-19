 

Президент Зеленский назвал “Северный поток-2” российским энергооружием

19.10.2021, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу реализации проекта «Северный потк-2». Он назвал его энергетическим оружием России.
Зеленский убежден, что в Европе все шокированы ценами в две тысячи долларов. Там были готовы к стоимости газа в районе 500-600 долларов, но не в три-четыре раза больше. Эта цена является очень дорогой даже для европейцев. Президент Украины считает «Северный поток-2» современным сильным оружием. О его последствиях пока никто еще не знает.

Киеву важно решить вопрос с обеспечением газа, поскольку для Украины транзит «голубого топлива» завершится в 2024 году. Власти будут проводить в стране трансформацию энергетической безопасности. После разработки проекта его представят людям.

К резкому росту стоимости газа в Европе привел отказ «Газпрома» выкупать дополнительные мощности в ГТС на ноябрь. В результате ценники взлетели более чем на 30%. Россию сразу же начали обвинять в том, что страна применяет энергетику как оружие. Владимир Путин отметил, что подобные заявления являются безосновательными, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / ИГИЛ взяло на себя ответственность за убийство российского генерала в Сирии (+видео)

19.04 / Собянин: Доброжелательность является главным принципом развития соцсферы в Москве

26.02 / «Уникальная семья в гадком мире»: Коллеги рассказали о браке Мягкова и Вознесенской

05.09 / Аналитики узнали, как российские мужчины относятся к предложению женщины пожениться. Когда лучше всего сделать предложение парню и как вести себя нельзя

15.07 / Мнение: Владимир Путин о политике большевиков

29.09 / Мнение: Коротко по Карабаху. 29.09.2020

24.08 / Мнение: Письма. Разморозка ресурса любви

09.05 / Бронзовый век: Ученые опровергли существующую гипотезу о начале денежного обращения в Европе

16.04 / Мнение: Стратегия клеща

03.09 / Ученые России разработали универсальное средство для лечения рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика