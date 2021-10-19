Президент Зеленский назвал “Северный поток-2” российским энергооружием

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу реализации проекта «Северный потк-2». Он назвал его энергетическим оружием России.

Зеленский убежден, что в Европе все шокированы ценами в две тысячи долларов. Там были готовы к стоимости газа в районе 500-600 долларов, но не в три-четыре раза больше. Эта цена является очень дорогой даже для европейцев. Президент Украины считает «Северный поток-2» современным сильным оружием. О его последствиях пока никто еще не знает.

Киеву важно решить вопрос с обеспечением газа, поскольку для Украины транзит «голубого топлива» завершится в 2024 году. Власти будут проводить в стране трансформацию энергетической безопасности. После разработки проекта его представят людям.

К резкому росту стоимости газа в Европе привел отказ «Газпрома» выкупать дополнительные мощности в ГТС на ноябрь. В результате ценники взлетели более чем на 30%. Россию сразу же начали обвинять в том, что страна применяет энергетику как оружие. Владимир Путин отметил, что подобные заявления являются безосновательными, пишет портал «Политэксперт».