Эксперт Едрышов назвал преимущества кредита на покупку авто

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19.10.2021, 9:20, Разное
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Эксперт Максим Едрышов рассказал, почему на покупку автомобиля лучше брать кредит. Он назвал преимущества займа в банке.
Среднестатистическому жителю РФ требуется почти десять лет, чтобы накопить средства на приобретение автомобиля. В то же время данный вопрос при желании можно ускорить. Средний ценник машины из салона составляет около двух миллионов рублей, за авто, которое продается на вторичном рынке, придется заплатить 800 тысяч рублей.

Цены на автомобили в РФ продолжают расти, поскольку в отрасли наблюдается нехватка полупроводниковых элементов. В результате сокращается количество производимой продукции, на фоне высокого спроса присутствует низкое предложение.

Если человек поставить себе цель купить Lada Vesta, ему потребуется миллион рублей. К тому времени, пока он насобирает нужную сумму, цена автомобиля увеличится в два раза. Лучше взять транспортное средство в кредит, погасить его досрочно при возможности, а потом продать машину и взять деньги в банке на более представительскую модель.

Вторичный рынок следует за первичным, поэтому стоимость автомобилей на нем растет очень быстро. В то же время многие компании делают интересные кредитные предложения, которые позволяют выгодно приобрести подержанное транспортное средство, пишет портал iReactor.



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