 

Диетолог Чунтова назвала последствия отказа от мяса

19.10.2021, 9:20, Разное
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Врач-диетолог Ольга Чунтова пояснила о последствиях отказа от употребления мяса. Рацион, основанный полностью на растительной пище, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Когда человек отказывается от мяса, в организм не поступают В12, витамин D, омеша-3, креатин, кальций, фосфор, йод. На фоне этого может расти риск наступления инсульта. Кроме этого, не исключены гормональные нарушения. Из-за того, что в организм не поступает животный белок, страдают кости, ногти, волосы, нарушаются репродуктивные функции.

Чунтова напомнила, что отказ от мяса чреват анемией. Растительный белок не может в полной мере заменить животный. Тем людям, которые оказались от мяса, не нужно слишком много пить кофе и чай. Эти два напитка препятствуют нормальному процессу всасывания железа. Чтобы нормализовать его, необходимо включить в рацион на постоянной основе продукты, в составе которых присутствует аскорбиновая кислота.

Источник: rsport.ria.ru



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