 

У безработного украли рюкзак с 1 млн рублей в московском такси

19.10.2021, 9:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Москве трое неизвестных отобрали рюкзак с миллионом рублей у жителя столицы, пока тот сидел в такси, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Злоумышленники скрылись, сейчас их ищет полиция, информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство. 

По данным правоохранителей, в понедельник в районе 14.00 на перекресток улицы Ставропольская и аллеи Кремлевских Курсантов подъехал автомобиль такси, из которого вышли трое. Мужчины подбежали к другому такси, открыв заднюю дверь, они распылили перцовый баллончик в лицо пассажиру. Пока пострадавший находился в замешательстве у него украли рюкзак, в нем находилось более 1 млн рублей.

По факту прошествии возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее сообщалось, что российский МИД потребовал снять с сотрудников посольства США дипломатический иммунитет за совершение кражи в одном из баров столицы. Работников дипмиссии попросили покинуть страну.  



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