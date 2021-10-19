 

Директору подрядчика ВМС США пригрозили 15 годами тюрьмы за взятку

19.10.2021, 9:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГендиректора компании-подрядчика военно-морских сил США обвинили во взяточничестве, ему грозит до 15 лет тюрьмы, информирует американский минюст.

Ведомство уточняет, что 68-летний Франк Рафарачи был гендиректором Multinational Logistics Services (MLS) с 2005 года.

«С 2011 года Рафарачи участвовал в широкомасштабной схеме подкупа чиновников ВМС США, обмана с помощью ложно завышенных счетов и отмывания доходов через подставные компании, которые Рафарачи создал в ОАЭ», – передает РИА Новости сообщение минюста.

Его арестовали на Мальте 27 сентября 2021 года по запросу США, информирует минюст. Отмечается, что 18 октября он вернулся в Штаты добровольно.

«Рафарачи был обвинен перед большим жюри в одном эпизоде взяточничества, если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы», – информирует минюст.

MLS, уточняет ведомство, крупная компания по обслуживанию судов, которая с 2010 года получила контракты с ВМС США на сумму более 1 млрд долларов.

Ранее адмирала и семь офицеров ВМС США обвинили во взятках в виде секс-вечеринок.



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