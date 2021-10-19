В Китае началась бесплатная раздача электромобилей пенсионерам

Министерство автомобильной промышленности КНР намерено полностью обеспечить пенсионеров бесплатными электромобилями до конца 2030 года. Первые 2 миллиона машин будет розданы им уже в этом году.

Для получения ключей от собственного электромобиля китайским пенсионерам не нужно писать никаких заявлений. Государство само составит списки нуждающихся исходя из данных пенсионного фонда и социального рейтинга граждан. Первыми электрокары получат вышедшие на пенсию учителя, врачи и социальные работники, последними – чиновники. Государство будет пожизненно субсидировать плату за электроэнергию для владельцев таких машин.

“Мы не можем допустить, чтобы наши старики ходили пешком или ездили в неудобном общественном транспорте. Китайское государство о состоянии обеспечить счастливую старость тем, кто строил нашу страну и поднимал её с колен в 90е. Мы станем первой в мире страной, в которой пенсионерам не нужны будут проездные, и где они смогут поехать в отпуск в Европу на собственной экологичной машине”, – заявил министр автопрома КНР Ян Чжэнвань.

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