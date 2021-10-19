Спецмиссия ОБСЕ сообщила, что ее базу в Горловке разблокировали, миссия возобновила патрулирование

В 15.40 18 октября команда миссии увидела, что с автомобильных ворот базы убрали навесной замок и цепь, а сами ворота открыли.

“Перед зданием передовой патрульной базы наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ покинула передовую патрульную базу миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16.03”, – сказано в отчете.

Контекст:

13 октября 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что оперативная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержала на Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Косяк в составе группы вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ. У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его “военного билета”, выданного боевиками “ЛНР”.

Террористы “ЛНР” утверждают, что Косяк в качестве “представителя СЦКК” входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

18 октября суд в Украине арестовал Косяка.

После задержания Косяка миссии ОБСЕ на оккупированных территориях начали блокировать неизвестные, требуя его освобождения.

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. Организация частично приостановила свою миссию по наблюдению на Донбассе. Патрулирование в не подконтрольных правительству районах Луганской области продолжилось согласно мандату миссии.

17 октября в миссии сообщили, что заблокирована также патрульная база в Горловке. Незаконные вооруженные формирования не выпускали сотрудников из помещения базы и требовали освобождения Косяка. Владелец гостиницы, где расположена база, также заявил, что миссии запрещено покидать помещение, ссылаясь на “распоряжения мэра Горловки”.

Украинская делегация в nрехсторонней контактной группе по Донбассу расценивает удержание наблюдателей миссии как захват их в заложники, что имеет признаки международного терроризма.

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