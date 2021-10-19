 

В Украине пять областей находятся в “красной” зоне, 15 соответствуют показателям “оранжевой” – Минздрав

19.10.2021, 9:02, Новости дня
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15 областей согласно индикаторным показателям Минздрава соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности. Речь идет о Киеве, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. 

“Желтому” уровню соответствуют Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области.

Из индикаторных показателей ни в одном регионе последние три дня “зеленому” уровню соответствует охват тестированием и динамика госпитализаций.

Инфографика: moz.gov.ua

Также по всей Украине три дня подряд превышен уровень госпитализаций на 100 тыс. населения (71, 72,2 и 73,7).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения “красной” зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь “зеленый” COVID-сертификат.

Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.

После попадания в “красную” карантинную зону в Одессе и Днепре выстроились длинные очереди в центрах вакцинации. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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