 

“Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?” Ребрик крупным планом выставила босые ноги

19.10.2021, 9:02, Новости дня
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“Быть самоуверенной и самодостаточной или, по консервативным шаблонам, удачно выйти замуж и родить детей? А если не сложилось ни с одним, ни с другим, то что, женщина не может быть счастливой?” – задалась вопросами она.

Ребрик отметила, что женщинам иногда мало нужно для счастья и привела примеры.

“Съесть пирожное ночью и не поправиться, или снять высокие каблуки вечером и наконец расслабить ноги, или снять узкую юбку и сменить ее на спортивный костюм”, – написала она.

Телеведущая призналась, что ее задело то, что выделен отдельный день именно женского счастья.

“Как думаете, реально есть разница между женским и мужским счастьем, что прямо отдельно нужен день именно женского счастья?” – спросила она.

Пост Ребрик сопроводила собственным снимком в белом топе в бельевом стиле, шортах и зеленом жакете. Она позировала босиком, сидя на лестнице.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?” – прокомментировал подписчик korovkooleksandr.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина” под названием “Ранок з Україною”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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