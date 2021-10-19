Трамп подал в суд на комитет Конгресса, который расследует штурм Капитолия

Трамп выступает против обнародования около 40 документов, связанных с делом. По его словам, материалы, которые запросил спецкомитет, подпадают под действие так называемых привилегий исполнительной власти, которые защищают конфиденциальность некоторых сообщений между должностными лицами Белого дома.

В иске 45-го президента говорится, что запросы Палаты представителей на эти документы “беспрецедентны по своей широте и объему и не связаны с какой-либо законной законодательной целью”.

В нем также утверждается, что отказ президента США Джо Байдена засекретить некоторые документы был “политической уловкой, направленной на умиротворение его партизанских союзников”.

В свою очередь председатель комитета Бенни Томпсон и вице-председатель Лиз Чейни заявили, что Трамп своим иском хочет помешать расследованию событий 6 января. А в Белом доме отметили, что не будут утверждать привилегию для запрашиваемых документов.

Контекст:

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов тогдашнего кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия, “возможно, самым сложным” в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщил CNN. В конце июня суд в Вашингтоне признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая также участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы.

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