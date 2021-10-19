Молниеносная популярность, неудавшийся брак и переезд из страны: как живет звезда “Рабыни Изауры” спустя 45 лет

64-летняя актриса Луселия Сантус завоевала любовь миллионов поклонников по всему миру благодаря роли в сериале “Рабыня Изаура”, где исполнила главную роль. С момента выхода теленовеллы на экраны прошло 45 лет – за это время жизнь звезды сильно изменилась.

Луселия родилась в мае 1957 года и выросла в Санта-Терезинье, с детства мечтая стать артисткой. Родители девочки не поддерживали ее стремлений, однако уже в 14 лет она сыграла в постановке, а сразу после школы закончила театральные курсы.

В 18 лет Сантус впервые появилась в кино. Роль Изауры стала для нее не только дебютной, но и сделала актрису невероятно известной. Для съемок в проекте Луселии приходилось по 16 часов работать под знойным солнцем, но этого того стоило: девушку стали узнавать уже после выхода на экраны трейлера к сериалу. А когда картина вышла в свет, ее буквально увидел весь земной шар. В одночасье “Рабыня Изаура” подарила актрисе миллионы поклонников, а также проложила дорогу в другие успешные проекты.

В этот же период Луселия в первый и последний раз вышла замуж. Ее избранником стал дирижер Джон Нешлинг, с которым артистка прожила вместе 12 лет и родила сына сына Педро. В конце концов супруги расстались, а наследник стал главным мужчиной в жизни Сантус – другие просто не уживались с нетерпеливой актрисой. Четыре года назад в семью звезды пришло пополнение – у Лесилии родилась внучка Каролина, которую бабушка обожает.

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Публикация от Lucélia Santos (@luceliasantosoficial)

Сегодня в фильмографии знаменитости более 50 работ. Звезда редко появляется на экранах, однако до сих пор остается востребованной – в прошлом году она сыграла в сериале “По лезвию ножа”. Сейчас Сантус предпочитает уделять время себе и своей семье, а не карьере. Уже 20 лет актриса ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, увлекается тибетской медициной и не ест мясную пищу.

Однако в Бразилии Луселия не живет уже три года – в позапрошлом году артистка переехала в Португалию, назвав политику правительства родной страны фашистской.