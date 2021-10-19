Кушанашвили обвинил Собчак в равнодушии к человеческим жизням после ДТП

Журналист Отар Кушанашвили на своем YouTube-канале эмоционально прокомментировал смертельное ДТП, в которое попала ведущая Ксения Собчак. Он обвинил ее в равнодушии жизни человека.

Кушанашвили отметил, что в тот день Собчак спешила к сыну. Она могла подгонять водителя, поэтому и произошла авария. По словам журналиста, мужчина, находящийся за рулем, и так был поражен, что везет телеведущую. Был ли молодой человек запуган – не имеет значения. Кушанашвили отметил, что речь идет о неумении Собчак сопереживать, для нее человеческая жизнь – ничто. На следующий день знаменитость просто предложила деньги.

По мнению скандального эксперта, человек не должен вести себя соответствующим образом, даже если за полчаса ведения частного мероприятия зарабатывает 80 тысяч евро. Дочь женщины, которая погибла, будет расти одна в жестоком мире. В целом Кушанашвили пожелал Собчак крепкого психического здоровья.

Через несколько дней после ДТП Собчак обратилась в Росгвардию, заявив, что за ней ведется слежка. Кроме того, ей и членам семьи поступают определенные угрозы. В ведомстве подтвердили факт обращения знаменитости в структуру.

Сама же смертельная авария произошла 9 октября в Сочи. Водитель автомобиля премиум-класса, в котором на заднем кресле находилась Собчак, нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение с другой иномаркой. В результате погибла 35-летняя женщина, пишет портал «Слово и дело».