Диетолог рассказала о вредных для использования в супах продуктах

Зарубежная эксперт по здоровому питанию Изабель Смит дала интервью одному из профильных изданий, в котором затронула тему приготовления первых блюд – супов и т.п. В частности, специалист упомянула о продуктах, добавление которых в супы может нивелировать пользу от блюда и даже сделать его вредным.

К примеру, диетолог настоятельно порекомендовала отказаться от добавления в супы сливок, в качестве основы использовать куриный или овощной бульоны, а также пюре. Применение покупных бульонных кубиков Смит назвала и вовсе вредным: дело в том, что в стандартном полуфабрикате содержатся такие небезопасные компоненты, как глутамат натрия и ряд красителей, в том числе – Yellow 5 и Yellow 6. К слову, первый из упомянутых ингредиентов делает опасным включение в рецепт супа колбасы и сосисок, богатых, к тому же, жирами. Более внимательно специалист посоветовала подходить к использованию в супах сыра – содержание в этом любимом многими продукте жира и соли заставляет усилить контроль за общим их уровнем в первом блюде.

Учитывая, что особой популярностью супы пользуются у людей, склоняющихся к здоровому питанию, Изабель Смит напомнила, что в таких продуктах, как мука, лапша и белый рис, углеводы содержаться в повышенном количестве, и данные ингредиенты эксперт порекомендовала заменить ячменем, киноа или коричневым рисом. Что же до использования в супах овощей, то их, по словам диетолога, нужно использовать в том случае, если они свежие или замороженные. В свою очередь, консервированные овощи насыщены солями и различными усилителями вкуса, способными даже в малых дозах вызывать боли в желудке. Также, при желании сварить суп на томатном соусе, последний должен быть домашнего приготовления, поскольку в покупном обычно слишком много сахара. Идеальным же вариантом в таком случае является использование свежих помидоров. Вышеуказанные материалы были опубликованы eatthis.com.

Источник: profile.ru