 

Психолог Панфилова назвала Волочкову неуверенной в себе из-за романа с водителем

19.10.2021, 8:26, Разное
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Семейный психолог Наталья Панфилова прокомментировала информацию о новом романе Анастасии Волочковой. Она считает, что балерина является неуверенной в себе женщиной, поскольку строит отношения с водителем.
Экс-приме Мариинского театра неважен социальный статус избранника. Возможно, Волочкова заняла такую позицию, поскольку очень тяжело общаться с обеспеченными мужчинами. Те, кто обладает высоким статусом, могут быть такими же требовательными, как и она, а блондинка этого не вытерпит.

По словам Панфиловой, Анастасия Волочкова не готова подстраиваться. Возможно, с новым избранником у нее присутствует насыщенная интимная жизнь, поскольку для нее данный вопрос имеет большое значение. С возрастом Волочкова могла стать более неуверенной в себе. По данной причине она выбирает мужчин, которые постоянно ею восхищаются.

Сейчас Анастасия Волочкова строит отношения с обычным водителем. Она предоставляет информацию о новом избраннике очень дозированно. Чтобы не распространялись слухи, балерина готова от первого лица рассказывать о личной жизни, пишет портал «Слово и дело».



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