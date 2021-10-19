Украинских пенсионеров призвали «готовиться к худшему»

Украинская экономика фактически работает «в минус», наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, нужно готовиться к худшему, сообщил политолог Андрей Ермолаев.

Ермолаев сообщил в эфире телеканала «Наш», что «украинская экономика хронически убыточна», страна постоянно балансирует «за счет займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ», передает РИА «Новости».

«А экономит на чем бюджет? На пенсиях», – указал эксперт, добавив, что пенсионерам нужно приготовиться к худшему.

В январе глава нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий в стране из-за демографического кризиса. По словам эксперта, к 2030 году размер выплат может снизиться в полтора раза.

На июль 2020 года средняя пенсия на Украине составляла 126 долларов. При этом счета за отопление могут достигать 10 796 гривен (около 409 долларов).