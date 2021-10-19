Испытанная КНДР ракета пролетела 430-450 км

Испытанная во вторник в КНДР баллистическая ракета малого радиуса действия преодолела 430-450 километров, достигнув максимальной высоты в 60 километров, сообщило агентство Ренхап.

По данным военных, в КНДР произведено испытание БРПЛ, передает РИА Новости.

«Был проведен пуск баллистической ракеты малой дальности. Существует оценка, что это баллистическая ракета подводных лодок», – отмечается в сообщение агентства Ренхап со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов.

Ранее комитет начальников штабов ВС Республики Корея зафиксировал запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря со стороны КНДР. По версии береговой охраны Японии, КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты.

Токио обвинил Пхеньян в нарушении резолюций СБ ООН в связи с запуском КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря.