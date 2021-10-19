 

В компании невестки Кернеса извинились за анекдот своей основательницы о бандеровцах под фото на фоне Кремля

19.10.2021, 8:18, Новости дня
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В Yaro заявили, что они являются украинским бизнесом, и вся их продукция изготавливается на территории Украины. В компании подчеркнули, что уважают законы предпринимательской деятельности и рабочую этику.

“Мы хотим быть честными и извиниться перед теми, чьи чувства были оскорблены. Но также хотим заметить, что представление об антипатриотичности компании Yaro абсолютно ошибочно. Мы желаем Украине процветания и надеемся и в дальнейшем делать свой посильный вклад в ее развитие”, – говорится в сообщении.

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Публикация от YARO (@yaro.ua)

Свои извинения принесла и сама Привалова. В своем Instagram она написала, что не имела цели оскорбить кого-либо анекдотом о “бандеровцах”.

“Но также хочу подчеркнуть: человека не определяют анекдоты, которые он рассказывает. Человека определяет то, что он делает, где он живет и как он живет. И здесь никто не может меня упрекнуть в недостатке патриотизма”, – добавила она.

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Публикация от Yulia Privalova (@yuliak89)

Несмотря на это, продукцию компании Yaro уже начали бойкотировать. Например, ее снял с продажи интернет-магазин Rozetka, на что обратил внимание активист Сергей Стерненко в Facebook.

Активист отмечает, что ранее на сайте магазина было 56 наименований продукции Yaro, но к концу дня их число уменьшилось до 20 и всех их не было в наличии.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3125611224381872

По состоянию на момент публикации новости на сайте можно найти только два товара Yaro, и их нет в наличии.

Скриншот: rozetka.com.ua
Контекст:

Скандал с Приваловой разгорелся после того, как в начале сентября журналисты нашли у нее в Instagram пост с фото на фоне Кремля. Когда подписчики бизнесвумен упрекнули ее за посещение страны-агрессора, она ответила анекдотом о бандеровцах. Из-за этого в сети начали призывать к бойкоту продукции Yaro.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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