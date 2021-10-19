 

“Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется”. 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста

19.10.2021, 8:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Никогда не выше тебя. Никогда не ниже тебя. Но всегда рядом с тобой…” – подписала снимки 38-летняя певица.

Пост Седоковой набрал больше 50 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

“Как же я люблю, когда рядом парень-огонь, а не толстопуз какой. Красивые, классные”, – написала olechka2384.

“Просто нереальные”, – прокомментировала uliannacool.

“Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется и сойдет с дистанции”, – считает nata21galimata.

View this post on Instagram

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”. Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Мнения: РФ необходимо министерство пропаганды

30.08 / В США разработали технологию получения молока без коров

12.01 / Стало известно, как быстро можно стабилизировать климат на Земле

29.01 / Путин подписал закон о продлении СНВ-3

19.01 / Фигурант дела о насилии над детьми найден мертвым в Санкт-Петербурге

17.05 / В Иерусалиме застрелили пытавшегося задавить полицейских водителя

10.03 / На вакцинацию от COVID-19 записались 200 тыс. украинцев

04.05 / “Укрзалізниця” отменяет последние ограничения на движение поездов – в Житомирской области

04.10 / Инженеры из ЦАГИ представили отечественный летающий автомобиль

01.10 / «Академик Черский» покинул логистический центр «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика