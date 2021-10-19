 

Нардеп от “Cлуги народа” Гришина написала книгу о проблемах украинского образования

19.10.2021, 8:18, Новости дня
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“Действительно, в моей книге “Знания, которые меняют мир” имеется детальный анализ недостатков украинской системы образования. Впрочем, это не критика, а поиск путей преодоления образовательного кризиса в Украине. Ведь первый шаг к решению проблемы – признать, что эта проблема существует”, – рассказала Гришина в комментарии агентству.

Она добавила, что написать книгу ее побудило несоответствие качество украинского образования современным вызовам.

“Мы постоянно сталкиваемся с тем, что муниципальные детские сады в основном выполняют функцию камеры хранения для детей, пока родители на работе. Главная задача в школах – заучить и воспроизвести информацию, чтобы подготовиться к Внешнему независимому тестированию. А вузы вообще мало ориентируются на запрос рынка труда, поэтому имеем 49% безработных с высшим образованием. Это диагноз нашей образовательной системе, – заявила нардеп. – В Финляндии 30 лет назад был высокий уровень безработицы, постоянно снижался ВВП и рос внешний долг. Но страна инвестировала в образование и науку, и теперь ВВП на душу населения почти $55 тыс., а в Украине – $3659. Поэтому, ответ на вопрос, стоит ли нам учиться у финнов, очевиден. Моя книжка – не рецепт от болезни, а приглашение к диалогу. Потому что кардинальные реформы в образовании нам нужны уже сейчас”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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